Firjan pede mais prazo para tributos

A Federação da Indústria do Rio (Firjan) enviou ao governo documento com propostas para atenuar o impacto da crise na economia. Entre as medidas, estão a prorrogação do prazo para pagamento de tributos federais e a ampliação de linhas de crédito dos bancos públicos.



"As reformas econômicas são fundamentais, isso não está em discussão. O problema é que o resultado das reformas demora a acontecer. Estamos falando aqui de urgência. Como o comércio está praticamente parado, isso vai chegar na produção", diz o presidente da entidade, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.