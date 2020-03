Cade aprova operação entre Hypera e Glenmark Farmacêutica

A superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a Hypera S.A e Glenmark Farmacêutica Ltda. O despacho pela operação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 16.



Segundo parecer do Cade, trata-se da aquisição, pela Hypera de 100% das ações de uma nova empresa que terá como atividade específica o negócio de produtos dermatológicos da Glenmark, incluindo propriedade intelectual e estoques; e as autorizações regulatórias/registros sanitários perante a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



"A presente Operação consiste simultaneamente em aquisição de controle e aquisição de ativos, abrangendo apenas parcialmente as atividades da Glenmark", diz o parecer.