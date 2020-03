Estrangeiro retira R$ 1,709 bi da Bolsa no dia 11; saída em 2020 chega a R$ 52 bi

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,709 bilhão da B3 no pregão de quarta-feira, 11. No ano, o valor renova o recorde histórico, chegando a R$ 52,609 bilhões.



Naquele dia, o Ibovespa caiu 7,63%, aos 85.171,13 pontos, com giro financeiro de R$ 34,2 bilhões.



No mês de março, em oito pregões, o saldo de investimento estrangeiro na Bolsa está negativo em R$ 12,479 bilhões, resultado de compras de R$ 127,679 bilhões e vendas de R$ 140,158 bilhões.



O pregão de quarta-feira foi mercado pelo segundo circuit breaker da Bolsa na semana, quando o índice atingiu perda de 10,11% no início da tarde.