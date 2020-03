Comissão do Senado cancela audiência sobre programa nuclear

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado cancelou a audiência pública sobre as perspectivas do Programa Nuclear Brasileiro. A reunião estava agendada para a próxima quarta-feira, 18.



A medida, segundo a secretaria da comissão, foi tomada para prevenir a transmissão do novo coronavírus na Casa.



Até o momento, não há sessão deliberativa do colegiado agendada para a próxima semana.