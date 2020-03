Circuit breaker: trava cria dura rotina na bolsa de valores

Clima do lado de fora da B3, em São Paulo: assim como o mercado acionário do Brasil, de Nova York ao Japão ações derreteram (foto: Nelson Almeida/AFP)



Brasília – O saldo de ontem no mercado financeiro foi estarrecedor, diante da disseminação rápida do coronavírus e dos impactos brutais sobre a economia global. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, desabou 14,78%, para os 72.583 pontos, pior resultado para um dia desde 1998, em meio à crise da Rússia. A bolsa teve o pregão interrompido duas vezes ao longo do dia para tentar conter o pânico dos investidores.

O dólar fechou na maior cotação da história, a R$ 4,788, com alta de 1,4%. Logo na abertura das negociações, a moeda norte-americana chegou a ser vendida acima dos R$ 5, valor que deixou o governo em pânico. O dólar só baixou desse patamar depois de mais uma intervenção do Banco Central, que vendeu US$ 2,5 bilhões das reservas internacionais.

O risco/país voltou aos níveis do período de impeachment de Dilma Rousseff, em junho de 2016, subindo 58% em um dia, para os 356 pontos. Esse indicador, medido pelo credit default swap (CDS), uma espécie de seguro de cinco anos, mostra o tamanho a desconfiança dos investidores em relação ao Brasil.

No país, a situação foi agravada pela derrota do governo em uma votação no Congresso. Os parlamentares derrubaram veto do presidente Jair Bolsonaro à mudança nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC), medida que, pelos cálculos da equipe econômica, custará R$ 20 bilhões por ano. Também assustou os investidores a notícia de que o presidente da República pode estar com coronavírus.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos com o chefe da Comunicação do governo, Fabio Wajngarten, que foi contaminado pelo vírus. Todos os integrantes da comitiva que acompanhou o presidente estão sendo monitorados. No contexto internacional, as bolsas sofreram com a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de suspender voos para a Europa por 30 dias. Várias cidades estão decretando emergência e exigindo que as pessoas fiquem em casa, o que terá impacto brutal na economia.

Pelo Mundo A Bolsa de Nova York suspendeu os negócios logo depois da abertura, com queda superior a 7%. O índice Dow Jones encerrou o dia com baixa de quase 10%, apesar de o Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos EUA, ter anunciado a injeção de US$ 1,5 trilhão na economia para evitar a quebradeira de bancos e empresas.

Na Ásia e na Europa, o rastro de prejuízos também foi impressionante. No Japão, o tombo foi de 4,41%. Na China, de 3,66%. Em Londres, as perdas chegaram a 10,87% e, em Frankfurt (Alemanha), a 12,24%. Segundo os especialistas, os mercados ainda estão muito longe da normalidade. Será preciso muito sangue-frio para superar tamanha turbulência.

BC Cancela O Banco Central (BC) anunciou ontem o cancelamento do 22º Seminário Anual de Metas para Inflação, que seria realizado em 20 e 22 de maio, no Rio de Janeiro, devido à pandemia global de coronavírus. De acordo com a autoridade monetária, nova data para o evento será comunicada oportunamente. “A decisão foi tomada como medida preventiva para evitar o risco de propagação do coronavírus”, informou o BC em nota.

Ladeira abaixo

Queda nos mercados acionários





» Brasil 15%

» Nova York 10%

» Japão 4,41%

» China 3,66%

» Londres 10,87%

» Alemanha 12,24%

Guedes insiste em 'serenidade'

Rosana Hessel





Após o dólar ter chegado a R$ 5, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou explicar a frase que disse na semana passada, em São Paulo, e afirmou que a divisa norte-americana chegaria a esse patamar não apenas se ele fizesse “besteira”, mas todo o governo e a sociedade. “Eu disse se fizermos besteira não era só o governo, somos todos nós, o Congresso, o Senado, a Câmara, o presidente da República, os ministros, a opinião pública… Todos nós somos responsáveis”, afirmou.

Paulo Guedes criticou a interpretação da imprensa do que ele considera “deslizes de comentários” das autoridades. “É preciso tentar interpretar corretamente o que está sendo construído”, disse ontem o ministro a jornalistas na portaria do bloco P da Esplanada dos Ministérios, onde fica o gabinete dele.

À saída de reunião com empresários na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), o ministro da Economia disse que eles desenharam cenário muito mais otimista do que o atual. Guedes afirmou que, “se fizer muita besteira, dólar pode chegar a R$ 5”.

Ontem, logo na abertura dos mercados, o dólar chegou a bater R$ 5, enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) tinha interrompido as negociações logo no início do pregão. Na retomada, houve o segundo circuit breaker, em seguida à queda de 15% por uma hora, em meio ao cenário de pandemia do novo coronavírus decretado, ontem, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ministro minimizou as crises externas e entre os Três Poderes e reforçou o entendimento de que o momento é de “serenidade”. Guedes destacou que, na noite de quarta-feira, a sinalização era de diálogo ao citar o encontro que ele teve com os líderes do Congresso e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, após uma nova derrota do Executivo no Congresso, para discutirem sobre medidas para o combate à epidemia.

“É hora de União. A saúde do Brasil está acima dessas disputas políticas. Vamos conversar sobre isso. E foi muito interessante porque entramos, então, na terceira dimensão da crise. De um lado, temos um problema de saúde pública muito sério, por outro lado, nós temos capacidade e velocidade de escape para manter a nossa decolagem. Nós estávamos em pleno voo, começando a decolar quando fomos atingidos por essa onda”, afirmou.

Latam corta 30% de voos

A Latam Airlines decidiu reduzir em aproximadamente 30% o número de voos internacionais da companhia devido à baixa demanda e restrições de viagens impostas pelos governos após o avanço do novo coronavírus, declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Por meio de comunicado, a empresa aérea informou que, por enquanto, a medida será aplicada principalmente para voos da América do Sul à Europa e aos Eestados Unidos (EUA), entre 1º de abril e 30 de maio de 2020.

Em razão do contexto atual, a companhia também suspendeu seu guidance (uma espécie de relatório com comentários sobre as perspectivas das empresas anunciado ao mercado financeiro) para 2020. “Diante de um cenário complexo e extraordinariamente dinâmico, o Grupo Latam está tomando medidas imediatas. Ao mesmo tempo, manteremos flexibilidade para tomar medidas adicionais caso seja necessário, devido à velocidade com que os eventos estão acontecendo”, afirmou em nota o atual vice-presidente comercial e próximo CEO do grupo, Roberto Alvo.

Além da manutenção de rígidos protocolos de segurança e higiene, a Latam afirma ter implementado procedimentos especiais de limpeza das aeronaves, que têm sistema de recirculação que renova o ar nos aviões a cada três minutos, com sistemas de filtro de última geração.

Trabalho remoto no BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começará na próxima segunda-feira, uma simulação de contingência em sua sede, no Rio de Janeiro, para preparar a instituição para possíveis impactos de eventual agravamento da pandemia do novo coronavírus, incluindo testes para adotar trabalho remoto. De acordo com nota interna distribuída aos funcionários, já na segunda-feira cerca de 400 pessoas trabalharão de casa, “executando os processos críticos” do banco. Na Terça e quarta-feira, outros 1.100 empregados passarão a executar suas atividades de casa, orientados pelas chefias. Até que, na sexta-feira da semana que vem, todos os empregados deverão executar suas atividades de casa.