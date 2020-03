Estrangeiro retirou R$ 2,041 bi da Bolsa no dia 9, em pregão com circuit breaker

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 2,041 bilhões da B3 no pregão da última segunda-feira, 9. Com o acionamento de circuit breaker pela primeira vez desde 18 de maio de 2017, naquele dia o Ibovespa fechou em baixa de 12,17%, aos 86.067,20 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 43,9 bilhões na sessão.



A B3 divulga os dados sobre a participação do investidor estrangeiro com dois dias úteis de atraso. No entanto, até o começo da noite de quarta, o dado de segunda-feira não havia sido divulgado.



Os números do dia 10 também devem ser divulgados ainda nesta quinta-feira, 11.



No mês de março, em apenas seis pregões o saldo de investimento estrangeiro na Bolsa está negativo em R$ 7,939 bilhões, resultado de compras de R$ 93,491 bilhões e vendas de R$ 101,430 bilhões.



Em 2020, o valor está negativo em R$ 48,068 bilhões.