Dólar bate R$ 5 pela primeira vez na história do Plano Real

(foto: Fernanda Carvalho/ Fotos Públicas )

A previsão do ministro da Economia,há uma semana se cumpriu nesta quinta-feira (12): "se muita besteira for feita" ochega aos R$ 5. Com esseverificado hoje na abertura do mercado financeiro, o acumulado de 2020 da moeda norte-americana é de quase 25%.Hoje, portanto, pela primeira vez, o dólar bate mais um recorde, desde a criação do, em 1994, chegando à casa dos R$ 5.Esse valor demonstra também que o mercado brasileiro está impactado pela repercussão do novo, que nessa quarta-feira (11) foi classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização das Nações Unidas (), e, sobretudo, pela instabilidade da economia nacional.Na semana passada, dia 5, Paulo Guedes atribuiu a alta do dólar, que bateu nos R$ 4,66, a até então epidemia, conforme a, aos efeitos do coronavírus, à desaceleração econômica - com PIB de 2019 não ultrapassado 1,1%-, e, conforme o ministro, ao que a imprensa vem relatando como “choque” entre Congresso e o presidente da República. Foi quando afirmou que, se “muita besteira” for feita, o dólar chegaria aos R$ 5.“Se o presidente pedir para sair, se o presidente dopedir para sair… se todo mundo pedir para sair…, às vezes eu faço algumas brincadeiras de professor e isso vira coisa errada”, disse Guedes há uma semana, ao ser questionado sobre o risco de o dólar ir a R$ 5.“É umque flutua. Se fizer muita besteira pode ir para esse nível (R$ 5). Se fizer muita coisa certa, ele pode descer”, completou o ministro da Economia há uma semana.