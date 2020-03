Abecs adia 14º CMEP para 2ºsemestre após OMS declarar coronavírus pandemia

A Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) anunciou há pouco o adiamento do 14º Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), que estava marcado para 24 e 25 de março, no Teatro Santander, em São Paulo. Em nota, a organização informa que uma nova data está prevista para o segundo semestre e será divulgada em "oportunamente".



A decisão, conforme a Abecs, se trata de uma medida preventiva diante da disseminação do coronavírus no País, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de outros órgãos oficiais competentes. Há pouco, a OMS declarou o coronavírus uma pandemia, termo utilizado quando o estágio de transmissão de uma doença é global. "Estamos profundamente preocupados com os alarmantes níveis de disseminação e severidade, e de falta de ação", disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.