Agências de cruzeiros marítimos alteram itinerários na Itália por conta do covid-19

Até 3 de abril, companhia marítima revisou viagens em vários portos do país. Veneza é uma das cidades italianas atingidas (foto: costa cruzeirosdivulgação)



Após as novas medidas anunciadas na noite de segunda-feira pelo governo italiano em um esforço para conter a emergência de saúde em território nacional, a Costa Cruzeiros revisou os itinerários de seus navios que realizam escalas nos portos italianos até o próximo dia 3 de abril.





Os cruzeiros atualmente em atividade farão escalas nos portos italianos apenas para permitir que os hóspedes desembarquem e retornem aos seus locais de origem, sem excursões ou novos embarques.





A empresa está informando todos os hóspedes afetados por essas alterações, oferecendo um crédito para que eles possam aproveitar a experiência de um cruzeiro Costa posteriormente.





Nos últimos dias, a Costa Cruzeiros já havia impedido a presença de hóspedes italianos em cruzeiros que partiam fora do Mediterrâneo, em um esforço para conter riscos, preservar o ambiente e aplicar as medidas específicas emitidas pelo governo italiano.

A proteção da saúde e a segurança dos hóspedes e da tripulação são prioridade para a Costa Cruzeiros. A bordo dos navios da Costa, o nível de higienização foi elevado para garantir a máxima higiene e a segurança para hóspedes e tripulantes. A companhia vem adotando rígidos procedimentos de saúde para o embarque de passageiros desde o início do surto do Covid-19.





Cancelamentos

A Costa Cruzeiros anuncia também a alteração em sua política de cancelamento. Para auxiliar o hóspede a organizar suas férias a bordo com tranquilidade, a companhia marítima oferece o cancelamento gratuito e sem penalidade para as reservas novas e individuais efetuadas no período de 9 de março a 30 de abril de 2020.

Essa facilidade na política de cancelamento é válida para os cruzeiros internacionais da Costa ao longo de 2020, com embarques a partir de 1º de maio; e para todos os roteiros previstos na temporada 2021 no mundo, incluindo as viagens pela América do Sul e as travessias transatlânticas Brasil-Itália a bordo dos navios Costa Fascinosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica.

Para garantir a gratuidade, o cancelamento do cruzeiro deve ser realizado até 30 de abril de 2020. O benefício não será aplicado nas viagens que já tenham sido alteradas antes de 9 de março.

Para mais informações, entre em contato com a Costa Cruzeiros por seus canais de atendimento. O novo benefício na política de cancelamento também está disponível para as agências de viagens parceiras da companhia marítima no portal Costa Extra (www.costaextra.com.br).