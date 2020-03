PSOL pede convocação de Guedes para explicar 'PIB Público' e 'PIB Privado'

O PSOL pediu a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele vá ao plenário da Câmara prestar explicações sobre "PIB Público" e "PIB Privado". Em nota informativa para comentar o resultado da atividade econômica de 2019, que teve crescimento de 1,1%, o Ministério da Economia destacou que a composição do PIB indica uma "melhora substancial", com "aumento consistente do crescimento do PIB privado e do investimento privado".



Para a pasta, isso mostra que a economia passa a ter dinamismo independentemente do setor público. O ministério também pontua ser "fundamental" a continuidade da agenda de reformas para a consolidação da retomada da economia.



"Em uma busca na bibliografia para os cursos de contabilidade social, não há nenhum registro, em âmbito nacional ou internacional, da distinção do PIB dessa maneira", diz o partido no requerimento. O pedido do PSOL é assinado pela bancada do partido na Câmara, formada por 10 deputados. A convocação precisa ainda ser aprovada pelos deputados.