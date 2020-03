Hypera tem lucro líquido de R$ 238,8 milhões no 4º trimestre, queda de 22,9%

A Hypera registrou lucro líquido de R$ 238,8 milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 22,9% ante os R$ 309,8 milhões registrados no mesmo período de 2018. Entre 2017 e 2018, o lucro da companhia havia recuado 30,4%. No acumulado do ano passado, o lucro líquido da companhia teve alta de 3%, chegando a R$ 1,164 bilhão, ante R$ 1,129 bilhões em 2018.



A companhia divulgou seu guidance para lucro líquido de 2020, projetando R$ 1,275 bilhão, o que representaria crescimento de 9,5%.



Levando-se em conta somente as operações continuadas, a Hypera teve lucro de R$ 310 milhões no trimestre, queda de 20,4% na comparação anual. Em 2019, o lucro neste critério cresceu 4,7%, a R$ 1,189 bilhão.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das operações continuadas atingiu R$ 224,2 milhões no último trimestre de 2019, o que representa recuo de 31,7% em comparação aos R$ 328,3 milhões de 2018. Já em todo o ano, o indicador teve queda de 8,5%%, a R$ 1,206 bilhão.



A receita líquida da Hypera ficou praticamente estável entre outubro e dezembro, na comparação anual, ficando em R$ 928,6 milhões. No ano, as receitas acumuladas foram de R$ 3,294 bilhões, queda de 11,5% em relação a 2018.



O resultado financeiro da companhia foi positivo em R$ 3,6 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo o resultado negativo de R$ 1,9 milhão de um ano antes. No ano, o resultado foi positivo em R$ 14,4 milhões, ante número positivo em R$ 100 mil em 2018.



A Hypera fechou o ano passado com caixa líquido de R$ 216,3 milhões. A dívida bruta estava em R$ 1,41 bilhão em dezembro, e as disponibilidades de caixa somam R$ 2,246 bilhões. O caixa líquido já desconta o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP), de R$ 612,2 milhões, mais um resultado não realizado de hedge de R$ 7,6 milhões.