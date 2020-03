Produção de veículos cai 20,8% em fevereiro ante igual mês de 2019, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil caiu 20,8% em fevereiro ante igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em balanço distribuído à imprensa.



Foram 204,2 mil unidades produzidas no segundo mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



O volume, contudo, se comparado a janeiro, apresenta alta de 6,5%.



No fechamento do primeiro bimestre do ano, a produção atingiu 395,9 mil unidades, queda de 13,4% em relação a igual intervalo do ano passado.



Emprego



De qualquer forma, as montadoras criaram 84 vagas de emprego em fevereiro. No entanto, em 12 meses, o saldo é negativo em 4.978 postos de trabalho. O setor terminou o mês com 125.989 funcionários.