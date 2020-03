Senado dos EUA aprova pacote de US$ 8,3 bi para ações contra coronavírus

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, 5, por 96 votos a 1 um pacote de US$ 8,3 bilhões para financiar ações contra o surto de coronavírus. Anteriormente, a Câmara dos Representantes havia dado seu aval para o projeto, que seguirá agora para sanção do presidente norte-americano, Donald Trump. Ele já disse que iria confirmar a legislação.



O pacote aprovado inclui US$ 350 milhões para combater a disseminação da doença em locais como o Estado de Washington, US$ 500 milhões para comprar medicamentos, máscaras e outros suprimentos médicos, além de financiamento para pesquisas de uma vacina, entre outros itens.



O senador Rand Paul, republicano do Kentucky, foi o único voto contrário à medida.