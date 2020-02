Bradesco terá linhas de crédito para antecipação do IR e 13º

O Bradesco anunciou nesta sexta-feira, 28, linhas de crédito para antecipação da restituição do Imposto de Renda e do 13º salário. Ambas as linhas têm taxas a partir de 1,79 % ao mês. As duas linhas permitem antecipar até 100% do valor.



Em nota, o banco informa que no caso da antecipação da restituição do IR, o valor mínimo é de R$ 200 e o máximo de até R$ 50 mil. O crédito deverá ser quitado em uma única parcela, de acordo com o recebimento da restituição do IR e o prazo limite para pagamento é 30 de setembro de 2020. Para a antecipação do 13º salário o pagamento também acontece em parcela única, com vencimento até 18 de dezembro.