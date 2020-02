Petrobras e FUP negociam no TST empregos da fábrica de fertilizantes do PR

Representantes da Petrobras e da Federação Única dos Petroleiros (FUP) estão reunidos com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra, em Brasília, para negociar o futuro dos empregados da Araucária Nitrogenados (Ansa), no Paraná. O Sindiquímica-PR também participa da reunião.



A estatal anunciou o fechamento da Ansa no dia 14 de janeiro e o início das demissões a partir do dia 14 deste mês.



A empresa informa o desligamento de 396 funcionários. A FUP fala em mais 600 empregados indiretos, o que totaliza 1 mil desempregados com o encerramento da fábrica de fertilizantes.



A proposta do sindicato é que eles sejam transferidos para outras unidades da Petrobras. "Nada justifica as demissões de empregados de uma empresa 100% Petrobras quando a falta de efetivo, muitas vezes denunciada pela FUP nas reuniões das comissões, tem colocado vidas em risco nas unidades operacionais diariamente", afirmou a federação em nota divulgada em sua página na internet.



A Petrobras argumenta que não é possível incorporar os empregados da Ansa porque não são concursados.



A reunião desta quinta é a segunda intermediada pelo ministro Gandra e diz respeito especificamente à Ansa.



Outra aconteceu na última sexta-feira, 21, durante a qual a estatal e sindicalistas chegaram a um consenso sobre alguns pontos do acordo coletivo e consequências para os funcionários e sindicatos pelos 20 dias de greve deste mês.



A FUP diz que a paralisação está suspensa, mas não foi cancelada. "Ainda há muito o que ser feito pela garantia dos empregos dos petroleiros da Araucária Nitrogenados (Fafen-PR), que estão com as demissões suspensas até o dia 6 de março", afirmou.