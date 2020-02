EUA: coronavírus está contido em solo americano sem impactos na cadeia produtiva

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, disse nesta terça-feira, 25, em entrevista a CNBC que o coronavírus está contido nos Estados Unidos e por isso não vê possibilidade de impactos na cadeia produtiva.



"O coronavírus é tragédia humana, mas não podemos reagir exageradamente. O vírus ainda não provocou interrupções em fornecimento da cadeia produtiva do país. Os Estados Unidos podem lidar com problema de suprimentos quando chegar a hora", disse Kudlow.



O assessor da Casa Branca também disse que não vê nenhum movimento do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para cortes de juros em uma resposta ao "pânico" do coronavírus. "O mercado está reagindo ao vírus, mas não vejo essa ação no Federal Reserve".



Questionado sobre o impacto do surto na economia global, alertado por nações europeias como a Alemanha, Kudlow disse os "EUA podem evitar uma recessão se houver impacto global na economia".