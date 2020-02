Mnuchin: Impacto do coronavírus na economia ficará mais claro em 3 a 4 semanas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse avalia que ainda é cedo para estimar a extensão dos impactos do surto de coronavírus sobre a economia global, mas que a disseminação do vírus é "preocupante."



"Baseado em tudo que vimos, é gerenciável, mas a situação pode mudar. Em três ou quatro semanas, teremos melhores dados", afirmou Mnuchin em entrevista ontem à CNBC, durante encontro do G-20 em Riad, na Arábia Saudita.



"Não acho que as pessoas deveriam estar entrando em pânico mas, por outro lado, é preocupante", disse o secretário. "Apesar de a velocidade com a qual o vírus se espalha ser muito significante, a taxa de mortalidade é bem pequena. É algo que estamos monitorando com cuidado", afirmou.



Quando perguntado sobre a possibilidade de uma resposta fiscal dos EUA a uma eventual desaceleração mais intensa da economia por causa do coronavírus, o secretário disse que "não há dúvidas sobre isso" e que essa foi a mensagem dos Estados Unidos aos demais países do G-20.



O secretário disse ainda que não acredita que a China já tivesse conhecimento do coronavírus quando assinou a fase 1 do acordo comercial com os EUA, em janeiro. "Acho que o governo chinês reagiu muito mais rápido do que em situações anteriores", avaliou Mnuchin, para quem o foco do país asiático "sem dúvidas" é controlar o surto.