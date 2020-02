China: Número de infectados por coronavírus passa de 78,5 mil; são 2.460 mortos

Por Renato Carvalho



O número de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo chegou a 78.608 pessoas infectadas até este sábado, das quais 77.027 somente na China. Já são 2.460 mortes, das quais 16 fora do território chinês. Os dados são da rede de TV chinesa CGTN.



Ainda segundo as informações da emissora, na província de Hubei, epicentro do surto de coronavírus, foram confirmados 630 novos casos neste sábado, totalizando 64.084 pessoas infectadas. Foram 96 novas mortes.



Na China, 22.698 pessoas já se recuperaram da doença. Também neste sábado, em Hubei, 1.742 pacientes foram liberados dos hospitais após recuperação total.



Contato: renato.carvalho@estadao.com