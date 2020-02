Anac dá autorização para Virgin Atlantic operar no País

A companhia aérea inglesa Virgin Atlantic recebeu ontem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos internacionais no Brasil. De acordo com o órgão regulador, a empresa manifestou interesse em voar, a partir de março deste ano, entre as cidades de Londres e São Paulo.



Com essa autorização, a Virgin deverá ser a segunda companhia aérea de baixo custo (low cost) a voar entre o Brasil e a Inglaterra. Desde o fim de março do ano passado, a norueguesa Norwegian já oferece no País voos entre o Rio de Janeiro e Londres.



No início deste mês, a aérea espanhola Air Nostrum também anunciou que vai operar rotas domésticas regionais no País. Pelo planejamento divulgado pela empresa, isso deve acontecer a partir do segundo semestre deste ano.



Além dela, as aéreas Norwegian, Sky Airlines, Flybondi e Jetsmart já iniciaram voos internacionais no modelo de baixo custo para países da América Latina e também da Europa.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.