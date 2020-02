Mais de 5 mil domésticas se inscrevem em campanha para ir para Disney, depois de fala de Guedes

(foto: Marcos Corrêa/PR) 5 mil empregadas domésticas se inscreveram na campanha “Doméstica em Orlando”, promovida pela Simplypag, empresa que administra folha de pagamento e o recolhimento do e-Social para empregadores domésticos. A campanha foi colocada no ar depois de toda a polêmica envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes.



"Com planejamento financeiro e consumo consciente, é possível realizar um sonho. Essa é a mensagem que a Simplypag gostaria de passar para os empregados domésticos do Brasil", afirma Leo Cherman, CEO da empresa.





A Simplypag, funciona como provedor de serviço independente, assegurando o correto cálculo das obrigações e o devido recolhimento dos encargos trabalhistas, ao mesmo tempo em que facilita a rotina dos empregadores, ao realizar para eles toda a burocracia, sem o risco de falhas que possam gerar futuras ações na Justiça.



Para quem se inscreve na plataforma, a empresa emite o e-Social gratuitamente por três meses, passando a cobrar um valor mensal de R$ 14,90 após esse período.





Em um segundo momento, a empresa pretende expandir seus serviços para além do trabalho doméstico, incluindo empresas com até 10 empregados. Um público alvo adicional de quase 9 milhões de funcionários.



"As empregadas domésticas e funcionários de estabelecimentos muito pequenos, via de regra, só têm acesso a linhas de crédito muito caras ou no mercado informal, ficando à mercê de agiotas ou da boa vontade de parentes e amigos”, afirma Cherman





As inscrições para o sorteio estão abertas até 31 de março, basta preencher o formulário disponível no site da empresa. Pode participar quem estiver na ativa ou quem tenha trabalhado como funcionário doméstico nos últimos 12 meses. O sorteio está programado para as 15h de 23 de abril. "Ficamos muito felizes com a rápida adesão e a receptividade nas redes sociais. Há histórias muito bonitas relatadas por domésticas", conta Leo.

