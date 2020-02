Marco legal do saneamento deve ter um acordo logo após o carnaval, diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que o novo marco legal do saneamento deve ter um acordo na Casa "logo após o carnaval". O parlamentar enfatizou que a intenção é votar a proposta "rapidamente".



O projeto, aprovado na Câmara em dezembro, ainda precisa de um ato formal para começar a ser discutido no Senado: a leitura no plenário.



O texto passará por duas comissões antes da análise final: Meio Ambiente e Infraestrutura.



"Logo após o Carnaval, acho que já vai estar construído entendimento", disse Alcolumbre, após reunião com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na residência oficial do Senado.



O tucano é um dos entusiastas do projeto pela intenção de sua gestão na privatização da Sabesp.