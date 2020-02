Evento de lançamento do Brasil Mais é cancelado por causa de agenda de Bolsonaro

Devido a compromissos na agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi cancelado o evento de lançamento do "Programa Brasil Mais" marcado para às 17h30 (de Brasília) no Planalto. De acordo com o cerimonial do Palácio, o presidente assinará o decreto que cria o programa em uma cerimônia fechada como o ministro da Economia, Paulo Guedes.



O objetivo do programa, que será coordenado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, será aumentar a produtividade de pequenas e médias empresas.



No final de janeiro, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que o programa seria lançado em fevereiro e que a iniciativa deverá atender de 250 mil a 300 mil empresas até 2022.