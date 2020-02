Mansão de Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, é arrematada por R$ 27,5 milhões

Depois de vários leilões fracassados, a mansão de Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, foi arrematada nesta terça-feira, 18, às 15h11, por R$ 27,5 milhões - 0 valor foi atingido depois de 16 lances em evento da D1 Lance Leilões, que partiu de R$ 10 milhões.



O valor representa cerca de um terço da última avaliação feita por um perito, que estimou o imóvel em R$ 78 milhões. O arrematante terá de fazer o pagamento de 40% desse total em até 72 horas.



Construída entre 2000 e 2004, ao custo de R$ 120 milhões, o imóvel ficou pronto justamente na época em que o Banco Central decretou a falência do Banco Santos.



À medida que os bens da instituição financeira e de seu dono passaram a ser confiscados para fazer frente às obrigações com o órgão regulador, de cerca de R$ 3 bilhões, a mansão também entrou no alvo da Justiça. Em 2011, o ex-banqueiro, que chegou a ser preso, foi obrigado a deixar o imóvel.



Segundo o advogado Pedro Amorim, diretor da empresa D1 Lance Leilões, o comprador só terá a posse do imóvel após homologada a quitação integral do lance pelo juízo.



Caso o vencedor não pague no prazo estabelecido, o participante com o segundo maior lance será acionado para fazer a quitação, caso tenha interesse.



As decisões relacionadas à falência do banco Santos tramitam na 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) com o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho.



Ostentação



A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo visitou o imóvel em uma das tentativas de venda, em 2017. Instalada em terreno de 12 mil m², a residência tem 4,5 mil m² de área construída e inclui facilidades como duas piscinas - uma coberta e outra ao ar livre -, uma adega que abriga 5 mil garrafas de vinho, duas bibliotecas (com coleção de livros de arte incluída).



Alguns objetos de arte e móveis ainda restam na casa. Só a mesa de jantar de 24 lugares teria custado, na época da aquisição, US$ 350 mil (mais de R$ 1 milhão).



Manter um imóvel dessa magnitude não é fácil nem barato. Desde a expulsão de Edemar, há oito anos, a residência - que, em um certo período, contabilizava quatro moradores e 54 empregados -, custou milhões à massa falida. Isso porque o projeto do arquiteto Ruy Ohtake já incluía, 20 anos atrás, a automação de persianas e um sistema completo de ar-condicionado - luxos que elevaram a conta de luz a R$ 100 mil por mês.



Além dos gastos fixos salgados, um eventual novo dono também terá de arcar com uma reforma, já que os problemas se proliferam entre corredores de mármore e escadarias suntuosas: há pisos de madeira podres, lâmpadas caídas e portas que já não abrem e nem fecham.