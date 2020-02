Tributária e administrativa podem ser aprovadas no 1º semestre, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), demonstrou nesta terça-feira, 18, que está confiante na aprovação das reformas tributária e administrativa até o fim do primeiro semestre, antes, portanto, das eleições municipais. Ele deu entrevista a jornalistas depois de ter participado de evento do BTG Pactual na capital paulista.



"A tributária e a administrativa têm muita chance de estar bem avançada ou aprovada até o fim do primeiro semestre", disse o parlamentar, após ser questionado sobre prazos para os projetos.



Antes disso, Maia havia rejeitado a possibilidade de a administrativa ficar para o ano que vem, atraso que poderia ocorrer em razão do calendário apertado e do número de propostas em discussão em outras áreas, como a reforma tributária e a PEC emergencial.



"Há chance de aprovar todas as reformas este ano. Tem muita vontade dos parlamentares e a Previdência mostrou isso. Os parlamentares querem mostrar que o Parlamento tem responsabilidade e compromisso com o Estado brasileiro moderno", disse.



Maia negou também que possa haver aumento da carga tributária em razão da reforma do sistema. Ao contrário, disse que vai haver redução. "A carga já é de 36% (do PIB), que nós vamos garantir na reforma tributária que vai cair, é de 36% para baixo nos próximos anos. Não haverá R$ 1 de aumento na carga", disse. "E se fizer a administrativa, teremos espaço para reduzir a carga."