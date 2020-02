Tasso pretende finalizar relatório do novo marco legal do saneamento em 1 semana

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirmou que pretende finalizar o relatório do novo marco legal do saneamento básico em uma semana quando a proposta tramitar na Comissão de Infraestrutura do Senado. Antes, porém, o projeto passará pela Comissão de Meio Ambiente da Casa, onde o relator será o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).



"Chegando na CI (Comissão de Infraestrutura), eu quero fazer em uma semana, no máximo", disse Tasso Jereissati, que vai relatar o tema na CI.



Conforme já afirmou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Tasso Jereissati persiste na ideia de não alterar o mérito da proposta aprovada na Câmara, o que permitiria o texto seguir para sanção presidencial após votação no Senado.



"A ideia básica é essa. Não sei o que vai acontecer na Comissão de Meio Ambiente", pontuou o senador.



O projeto ainda aguarda uma fase inicial para começar a ser discutido no Senado: a leitura formal no plenário da Casa.