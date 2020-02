EUA não podem e não irão se tornar lugar difícil para negócios, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (18) em sua conta no Twitter que os Estados Unidos "não podem e não irão" se tornar um lugar difícil para negócios com países estrangeiros, e que seu objetivo é que nações como a China comprem produtos americanos.



"Não queremos tornar impossível fazer negócios conosco. Isso só vai levar os pedidos a outros lugares. Como um exemplo, eu quero que a China compre os nossos motores a jato, os melhores do mundo", escreveu Trump.



O presidente americano afirmou ainda que algumas propostas de regulação, incluindo as que são discutidas pelo Congresso dos EUA, são "ridículas". "Eu quero tornar FÁCIL fazer negócios com os Estados Unidos, não difícil", disse.