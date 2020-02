Câmara inicia análise de 10 alterações na MP do Agro

Os deputados federais começaram a analisar há pouco 10 tentativas de alteração na medida provisória que muda as regras do crédito rural, conhecida como MP do Agro. Os destaques serão votados no plenário da Câmara.



Um dos destaques, apresentado pelo DEM, recupera a inclusão da Cédula de Produto Rural (CPR) em casos de recuperação judicial. A bancada ruralista havia fechado um acordo com lideranças da Casa para aprovar essa tentativa.



O texto do projeto que saiu da comissão mista da MP no Congresso excluía esses créditos dos processos de recuperação judicial. Após acordo da bancada, técnicos do Ministério da Economia tentam manter o conteúdo aprovado na comissão.