Gasolina fica mais barata em BH em fevereiro

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

ficou mais barata em fevereiro em Belo Horizonte. O preço médio do combustível na capital caiuem relação a 17 de janeiro. A média de preço do litro do combustível saiu deparano período. Os números são de pesquisa do site Mercado Mineiro, realizada entre os dias 12 e 14 deste mês em 133 postos da Grande BH.

Abreu aponta que a discussão sobre a cobrança de ICMS sobre combustíveis, que envolveu o presidente Jair Bolsonaro e os governadores este mês, pode ter contribuído para a queda nos preços da gasolina. “Veio a público essa questão, de quanto pesa a carga tributária nos combustíveis. Pode ter influenciado tanto na redução do consumo como também na redução de preço, porque o consumidor ficou mais atento e pesquisou mais”, diz.

Por outro lado, Abreu acredita que a greve dos petroleiros – que está no 17º dia – não afetou na precificação dos combustíveis na Grande BH. O coordenador do site Mercado Mineiro afirma que se a paralisação tivesse afetado, a pesquisa teria verificado um aumento nos preços, e não uma queda.

A pesquisa ainda registrou que o preço médio da gasolina na Região Leste de BH é o menor: R$ 4,58. Por outro lado, o litro de gasolina mais caro foi encontrada na Região Centro-Sul, por R$ 4,75 em média. A variação de preço entre os postos da capital que participaram do levantamento foi de 13,39%. De acordo com o site, o consumidor de Belo Horizonte encontra o litro de gasolina custando desde R$ 4,497 a R$ 5,099. Já em Betim, o preço médio do litro da gasolina é R$ 4,69, enquanto em Contagem é R$ 4,60.

Ainda de acordo com a pesquisa do site Mercado Mineiro, o preço médio do litro de etanol subiu 0,34% entre janeiro e fevereiro. Em um mês, o preço médio do combustível saiu de R$ 3,258 para R$ 3,269. Segundo Feliciano Abreu, a variação no preço do álcool representa uma estabilidade e é uma boa notícia, já que o custo do combustível vinha aumentando nos últimos meses. Porém, Abreu acredita que não é possível indicar um único motivo para essa variação. “A gente não sabe se é devido à antecipação da safra ou à queda no consumo em virtude da gasolina ter caído de preço”, analisa

Assim como para a gasolina, o menor preço do litro do álcool em BH foi encontrado na Região Leste, por R$ 3,21. Já a Região do Barreiro registrou o menor preço médio: R$ 3,35. Entre os postos, o levantamento catalogou preços desde R$ 3,144 a R$ 3,699. Ou seja, uma variação de 17,65%. De acordo com a pesquisa, em Betim o litro de álcool custa em média R$ 3,273, contra R$ 3,241 em Contagem.

Levando em consideração os custos médios de se abastecer com gasolina e etanol em fevereiro, o site Mercado Mineiro concluiu que o motorista de Belo Horizonte pode escolher entre os combustíveis, sem muita diferença. Isso porque o preço médio do litro do álcool – R$ 3,269 – atingiu os 70% que servem de referência de comparação com o preço médio da gasolina – R$ 4,662. “Depende muito do que o consumidor quer, porque ele estará com as duas opções com a mesma viabilidade. O álcool está no limite de se tornar inviável”, afirma Feliciano Abreu.

A pesquisa também monitorou a variação do preço médio do litro de diesel. Segundo o levantamento, o preço médio do diesel S-10 caiu 1,83% em fevereiro em relação a janeiro. A média de preço no mês passado era R$ 3,993, e caiu para R$ 3,920 este mês. Na avaliação de Feliciano Abreu, a queda também se explica por uma redução promovida pela Petrobras. Entre os postos pesquisados, o preço variou entre R$ 3,67 a R$ 4,299, uma variação de 17%.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz