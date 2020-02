Expectativa de câmbio para fim de 2020 permanece em R$ 4,10 no Focus do BC

Expectativa de câmbio para fim de 2020 permanece em R$ 4,10 no Focus do BC

Estimativa de alta para PIB de 2020 cai de 2,30% para 2,23% no Focus do BC

Boa Vista: índice que mede movimento do comércio no País cresce 1% em janeiro

Anatel abre consulta pública para edital do leilão do 5G

Carrefour usará aquisição do Makro para expandir Atacadão

Liminar impede paralisação no Porto de Santos nesta segunda-feira