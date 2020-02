Dólar começa dia em alta de R$ 4,38, mas cai com intervenção do Banco Central

Moeda americana fechou o dia cotada a R$ 4,33 nesta quinta-feira (13/2) (foto: Arquivo/Agência Brasil)

A polêmica declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que criticou a época em que empregadas domésticas podiam ir à Disney porque a moeda estava barata , o Banco Central (BC) interviu nesta quinta-feira (13/2) no mercado para conter a alta da moeda, que agora opera mais contida, por volta dos R$ 4,33.A baixa começou a ser sentida no final da manhã, quando o BC fez um leilão de swap cambial. O Banco vendeu todos os contratos de swap tradicional da oferta de até 20 mil, com vencimentos em agosto, outubro e dezembro de 2020.O mecanismo é usado para segurar a desvalorização do real. Ao comentar a alta do dólar nesta quarta-feira (12/2), o ministro da economia disse que o modelo econômico no país mudou, não sendo mais, segundo ele, composto por juros alto e câmbio baixo, e gerou polêmica com as declarações"Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Todo mundo indo para a Disney, empregada doméstica indo para a Disney, uma festa danada. Vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu", disse.