Varejo cresceu 1% em Minas

Rio – O comércio varejista brasileiro fechou 2019 com crescimento de 1,8% no volume de vendas, impulsionado pelo resultado positivo de sete das oito atividades do setor. Em Minas Gerais, o balanço do ano passado foi mais modesto, limitado à expansão de 1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ano passado foi o terceiro consecutivo em que o varejo teve alta. No entanto, apresentou resultado inferior aos de 2018 e 2017..





O crescimento em Minas resultou do bom desempenho das vendas do comércio de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, com expansão de 10%; equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, 8,6%; e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e bebidas, 3%. No Brasil, foi destaque a performance do setor no Amapa (16,6%), Santa Catarina (8,6%), Amazonas (7,9%) e Tocantins (6,1%).





Sete das oito atividades do varejo encerraram 2019 com aumento de vendas. A exceção ficou com o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, cuja comercialização recuou 20,7% em relação ao ano anterior. Entre as atividades em campo positivo, destacam-se artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (6,8%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (6%) e móveis e eletrodomésticos (3,6%).





Considerando-se o varejo ampliado, que inclui o comércio de veículos e materiais de construção, 2019 registrou alta mais expressiva (3,9%) devido aos avanços de 10% no segmento de veículos, motos, partes e peças e de 4,3% nos materiais de construção.