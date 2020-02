Câmara inicia sessão que deve votar MP sobre crédito rural

A Câmara deu início no período da tarde desta terça-feira, 11, à sessão que deve votar a medida provisória que trata do crédito rural. A medida prevê a criação de fundos de garantia para empréstimos rurais e faz várias mudanças relacionadas ao crédito rural.



O projeto de lei de conversão do deputado Pedro Lupion (DEM-PR) trata ainda de linhas de subvenção para construção de armazéns de cereais e aperfeiçoamento de regras de títulos rurais.



Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode haver alteração no texto. "Acho que tem quatro artigos que serão suprimidos, segundo relator que tem acordo, principalmente com a bancada do Nordeste", disse.