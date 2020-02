Azul vai retomar operações com aviões ATR no aeroporto Santos Dumont, no RJ

A Azul vai retomar suas operações com os aviões modelo ATR 72-600 no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a partir do dia 30 de março.



Assim, os dois voos diários do Rio para Ribeirão Preto e também a rota para Campos/Macaé vão voltar para o aeroporto mais central da cidade.



A partir deste ajuste, a Azul vai atingir 49 decolagens em dia-pico no Santos Dumont, com a oferta de 12 destinos.