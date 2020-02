Dólar bate recorde histórico e vai a R$ 4,31

(foto: Jan Va%u0161ek /Pixabay )

A epidemia do coronavírus voltou a intervir, nesta sexta-feira (7), na. Hoje, o dia começou com asem baixa generalizada. No Brasil, a, em São Paulo, abriu operando em queda, a exemplo dessa quinta-feira (6), que fechou com recuo de 0,72%. Por sua vez, o dólar opera também hoje em alta, batendo o recorde histórico na casa dos R$ 4,31.Às 10h15 ocomercial era negociado a R$ 4,2915 na compra e R$ 4,2921 na venda. O turismo indicava R$ 4,3083 na compra e R$ 4,48 na venda.Nesta quinta-feira (6), o dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,286, com alta de R$ 0,047 (1,11%).Nem a intervenção do(BC) segurou, nessa quinta-feira (6), a cotação, que leiloou US$ 650 milhões para rolar (renovar) contratos de swap cambial – que equivalem à venda de dólares no mercado futuro – com vencimento em abril.Para esta sexta-feira (7), o BC promete ofertar 13 mil contratos de swap cambial para vencimento também em abril e, assim, conseguir conter a alta da moeda norte-americana.