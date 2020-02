Diretoria da Anac retira de pauta processo sobre concessão de Viracopos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) retirou de pauta o recurso administrativo relacionado à extinção da concessão do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na reunião da diretoria nesta terça-feira, 4.



A retirada de pauta ocorreu em razão da liminar do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, em favor das empresas que detêm a concessão.



A última sessão do colegiado da agência reguladora também foi interrompida em razão da liminar, que suspendeu a execução de multas contra a concessionária e a caducidade da concessão, movidas pela Anac.



A assembleia de credores será realizada no próximo dia 13 e a Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) tende a aprovar o plano de recuperação judicial na assembleia.