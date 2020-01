Petrobras continua operação para ancorar plataforma P-70 após ventania

A Petrobras continua nesta manhã a operação para ancorar a plataforma P-70, que após uma ventania na noite de quinta-feira, 30, se deslocou da Baía de Guanabara e foi parar muito perto da orla da praia de Boa Viagem, em Niterói (RJ). Rebocadores ainda estão no local nesta sexta-feira, 31.



A Marinha vai abrir um inquérito para apurar as causas do incidente.



Segundo a Petrobras, ninguém se feriu com o deslocamento da plataforma, que pesa 78 mil toneladas.



O navio, que foi produzido na China, chegou na sexta-feira passada ao Rio. A plataforma saiu do estaleiro oriental da COOEC em Qingdao em 9 de dezembro e será conduzida agora para o campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos.



A perspectiva de produção é de 150 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A previsão é que a unidade entre em operação ainda no primeiro semestre.