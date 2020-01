Presidente do INSS é demitido; Leonardo Rolim vai assumir o cargo

Insatisfação com Renato Vieira era latente dentro do governo (foto: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Pres) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Renato Vieira nesta terça-feira. Ele será substituído pelo secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, um dos maiores especialistas do assunto. O governo demitiu o presidente do),nesta terça-feira. Ele será substituído pelo secretário dedo, um dos maiores especialistas do assunto.









Desde o estouro da crise no INSS, onde mais de 2 milhões de pessoas esperam para liberação de benefícios, Bolsonaro vinha cobrando mudanças no comando do órgão. Mas o secretário Nacional de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, resistia. De volta da Índia e sem os problemas do INSS resolvidos, Bolsonaro pediu a cabeça de Vieira. O presidente quer uma solução rápida para os problemas de atendimento do INSS.





Marinho tentou minimizar a demissão de Vieira do INSS. "Ele vinha demonstrado a vontade de buscar outros objetivos pessoais, e não faltou, da nossa parte, apoio para que continuasse na sua atividade. A decisão está tomada, vamos respeitar. Entendemos que estamos trazendo alguém que tem capacidade operacional, conhecimento técnico, relação estreita com funcionários do INSS. Pode ser uma oportunidade, inclusive, de colocarmos alguém com experiência, sem perdemos todo o escopo do trabalho que foi construído até agora", ressaltou.