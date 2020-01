Comida em casa: dono da Sapore compra controle de três startups

Aos moldes da Amazon Go, a Zaitt controla uma rede de mercados inteligentes e também desenvolve sistemas de automação para o varejo (foto: Zaitt e Shipp/ Divulgação )



São Paulo – Daniel Mendez, controlador da holding Abanzai arrematou de uma vez o controle de três startups. O empresário é conhecido pela Sapore, a empresa de maior relevância entre as sete que fazem parte do grupo. Hoje a marca atende a cerca de 1.300 restaurantes corporativos, num total de 1,3 milhão de refeições servidas por dia.

A Shipp e a Zaitt pertencem aos mesmos fundadores e as conversas, que aconteceram enquanto havia conversas também com fundos de investimento, levaram nove meses. O valor da compra do controle das três startups não foi divulgado, mas faz parte de um pacote de R$ 20 milhões destinados a esse perfil de negócio. Para este ano, serão outros R$ 20 milhões para novos empreendimentos.

A relação do empresário com o universo das startups começou a ser estruturada na holding há dois anos e hoje é administrada por José Rodolpho Bernardoni, diretor de inovação e venture capital. A Sapore é uma das parceiras do Cubo, um centro de startups e de inovação, em São Paulo fundado pelo Itaú Unibanco e o fundo Redpoint eventures.

Até hoje, pelo menos 100 startups conversaram com Mendez e sua equipe. Ele acredita que a aposta em jovens empresas de tecnologia e inovação é o melhor caminho para dar agilidade aos seus negócios, entender melhor a Geração Millennials e avançar em novos negócios. Com as aquisições anunciadas agora, a holding passa a ter participação em seis startups.

“Me interessa entender essa realidade que ainda se traduz em dois mundos diferentes. O sucesso virá daí, de como traduzir características como agilidade, descomplicação e disrupção para um negócio tradicional”, diz o empresário. Para isso, segundo o controlador da Sapore, é preciso ter o que ele chama de "mindset diferente".

"Seria uma irresponsabilidade uma empresa como a nossa querer tomar papel de startup, porque são modelos diferentes, um mundo tradicional e um mundo que está chegando com startups, com uma nova visão, com um usuário diferente”, explica Mendez. Nesse novo momento dos negócios, o fundador da Sapore cita a importância que os dados dos usuários vêm ganhando, já que podem identificar oportunidades que ainda passam despercebidas. “Ao nos aproximarmos das startups temos a chance de sermos mais especialistas em áreas que de alguma forma já fazem parte do nosso negócio.”

Mendez cita o exemplo da atuação que a Sapore tem hoje na área de logística - por conta da abrangência do negócio, que vai do Acre ao Rio Grande do Sul. “Se surgir um negócio que faça sentido, estamos abertos a olhar. Somos grandes e temos uma operação já consolidada. Mas vemos oportunidades a partir de novas relações com os nossos usuários e por meio de novos serviços. Isso pode vir por meio de tecnologia, da Inteligência Artificial e da melhoria de performance que elas trazem.”

Por enquanto, o fundador da Sapore explica que o momento será de digerir os novos negócios, mas não quer dizer que não possam surgir outras conversas com startups.

Mendez não tem pressa em acelerar o crescimento das três aquisições. A paulista Lucco Fit atua há quatro anos no segmento de preparo e entrega de refeições congeladas e saudáveis. O negócio poderá encontrar sinergia com a bandeira Yurban Food, também pertencente a Mendez e que opera como loja de conveniência de comida fresca.

A Lucco Fit contou com a parceria com a Zaitt para a instalação de geladeiras de alimentos instaladas, acionadas por QR Code, em dois pontos comerciais. Criada no Espírito Santo em 2016, a Zaitt conta atualmente com três mercados em São Paulo e um em Vitória. São lojas com o atendimento 100% automatizado. Assim como a Amazon Go, o cliente entra, pega seus produtos e não tem de passar por um atendente para que a compra seja concluída. Nas unidades paulistanas, a tecnologia empregada é a RFID (Radio Frequency Identification). O sistema de identificação de produtos é automático e funciona por meio de sinais de rádio, o que torna desnecessário o processo de escaneamento das mercadorias.

Além do plano de inaugurar outras três unidades ainda no primeiro trimestre, a startup presidida por Rodrigo Miranda deverá servir de laboratório para o desenvolvimento de projetos de automação de atendimento a partir de agora.

No ano passado, a Zaitt anunciou uma parceria com a francesa Carrefour, que escolheu o negócio como uma forma de testar novos conceitos e tecnologias voltadas à experiência de compra do cliente. No anúncio, o varejista informou que a aproximação com jovens empresas de inovação era uma forma de acelerar a sua transformação digital.

A Shipp, outro negócio de Miranda e de seus sócios que passou para a ser controlado por Mendez, é voltado ao segmento de delivery – dominado pela Rappi e que registra o crescimento rápido de outra concorrente, a Uber Eats. Hoje, cerca de 80% da receita vem das entregas de comida. A bandeira chegou a operar em oito cidades e um de seus concorrentes chegou a fazer sondagens para uma aquisição. Mas hoje a startup passa por um processo de revisão dos negócios que levou à redução da área de atuação para cinco praças; três delas estão em fase inicial.

“Estamos olhando para dentro de casa para voltar a crescer. Como toda empresa, é preciso ter estratégia. Hoje, o que vemos são negócios nesse setor com muito funding e a mesma estratégia, com uma competição que não faz muito sentido. Não é muito inteligente. Queremos criar diferenciais que não se limitem a dar desconto, voltaremos com uma estratégia matadora”, avalia Miranda.





Apesar do momento de revisão de estratégia, Miranda não acredita que a Shipp será prioridade a partir de agora, com a entrada de Mendez na operação, apesar de a Zaitt, que não conta com concorrentes, teria sua expansão protelada. Segundo o empreendedor, a visão é de longo prazo para os dois negócios.

Para Miranda, o que pesou na decisão de bater o martelo e ter Mendez no controle das duas empresas foi o fato de o empresário ter tratado os negócios como estratégico, além da possibilidade de troca de experiência em varejo, especialmente alimentar. “Essas perspectivas são muito maiores do que o peso apenas de um investimento. Quando nós nos conhecemos e começamos a falar sobre as empresas, vimos que elas partem com o mesmo apetite para evoluir e capturar sinergias."





Apesar de ser o novo controlador, Mendez não vai exercer função executiva nas startups. No caso da Zaitt e da Shipp os fundadores vão continuar com cargos de diretores e a Sapore passa a ter presença no conselho consultivo. O acordo foi costurado com a assessoria da Focal Capital.

Sem IMC, Mendez estuda negócio para expandir a Sapore