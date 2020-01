Saldo de postos de trabalho intermitente no Caged é positivo em 85.716 em 2019

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram a criação líquida de 85.716 empregos com contrato intermitente em 2019. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 11.021 empresas contratam pela modalidade. Um total de 4.328 empregados celebrou mais de um contrato intermitente.



Houve ainda abertura de 20.360 postos de trabalho em regime parcial, envolvendo 22.326 empresas. Um total de 982 empregados celebrou mais de um contrato parcial.



Essas modalidades foram criadas pela reforma trabalhista, que vigora desde novembro de 2017.



Apenas em dezembro do ano passado, foram criadas 8.825 vagas intermitentes. O trabalho parcial, porém, registrou fechamento líquido de 2.293 postos no mês passado.