Lagarde diz que mais incentivo fiscal faria política monetária ter mais efeito

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje em coletiva de imprensa que mais medidas de incentivo fiscal fariam a política monetária da instituição ter "muito mais" impacto.



Lagarde defendeu que outras áreas colaborem de maneira "mais decisiva" para sustentar a economia da zona do euro e disse que países muito endividados da região devem adotar "políticas prudentes".



Lagarde também agradeceu ao Eurogrupo - que reúne os ministros de Finanças da zona do euro - por ter feito um apelo por "respostas fiscais diferenciadas".



Lagarde comentou ainda que a política monetária acomodatícia do BCE criou milhões de empregos, mas disse estar preocupada com os baixos níveis dos juros, uma vez que vieram na esteira da fraca taxa de crescimento da região.