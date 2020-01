Campo de Lula permanece em 2019 como maior produtor de petróleo do Brasil

O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, foi o maior produtor do País no ano passado, ajudando o Brasil a atingir a marca recorde de 3,106 milhões de barris de óleo equivalente diários (boe/d), informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira, 22.



Em dezembro, Lula produziu 1,073 milhão de barris diários de petróleo e 44,9 milhões de metros cúbicos de gás natural. Primeiro campo supergigante brasileiro, Lula foi descoberto em 2006, representando hoje 34,2% da produção do País.



Segundo dados disponibilizados nesta quarta pela ANP, a produção do pré-sal subiu 40% em 2019 contra 2018, para 2,654 milhões de barris de óleo equivalente, ajudada, além do campo de Lula, pelos campos de Búzios e Sapinhoá, segundo e terceiro maiores produtores do Brasil. Búzios produziu 561,3 mil de boe/d em dezembro, seguido de Sapinhoá, com 286,57 mil boe/d, ambos no pré-sal da bacia de Santos.



Em dezembro, Búzios representou 14,1% do total da produção brasileira de petróleo e gás, enquanto Sapinhoá ficou com 7,2%.



Por outro lado, Lula e Búzios são responsáveis também pelo maior nível de queima de gás no processo de produção. Em dezembro, Lula queimou 632 mil m³ de gás natural por dia e Búzios, 486 mil m³ diários.