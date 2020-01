BC chinês injeta US$ 58 bilhões no sistema financeiro

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou nesta quarta-feira 400 bilhões de yuans (US$ 58,1 bilhões) em liquidez no sistema financeiro, com o objetivo de manter ampla disponibilidade de recursos antes do feriado chinês do ano-novo lunar.



O PBoC informou que injetou 300 bilhões de yuans por meio de uma linha de crédito de médio prazo, com vencimento de 1 ano e taxa de juros a 3,25%.



Além disso, o BC chinês ofereceu mais 100 bilhões de yuans em contratos de recompra reversa de 14 dias que cobram juros de 2,65%.



A iniciativa veio depois de o PBoC liberar bilhões de yuans para o sistema financeiro através de um corte de compulsório bancário anunciado no começo do mês.



A demanda por recursos financeiros na China normalmente ganha força antes de feriados. Fonte: Dow Jones Newswires.