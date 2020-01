Salário mínimo aumentará R$ 6 e chegará a R$ 1.045, confirma secretário

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)









O assunto entrou no radar da pasta na segunda-feira (13/1), no retorno ao trabalho após as férias, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com a equipe e avaliou a possibilidade de garantir a recomposição da inflação do ano passado no salário mínimo.

Nesta terça-feira, o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, confirmou que o piso salarial ficará em R$ 1.045. O custo adicional deve ficar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões, porque várias despesas, como pensões, aposentadorias, abonos salariais, seguro-desemprego e benefícios assistenciais, são atreladas ao salário mínimo.

A equipe econômica decidiu aumentar ode 2020 para recompor ado ano passado. O valor do piso terá um ganho de, passando dosfixados anteriormente para. Com a decisão, o governo recompõe totalmente a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Mercado (), que fechou o ano passado em