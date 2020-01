Moody's atribui perspectiva negativa para países da zona do euro em 2020

A Moody's atribuiu hoje perspectiva negativa para países da zona do euro.



Segundo a agência de classificação de risco, a desaceleração do comércio global vai continuar pesando nas economias abertas da região em 2020.



Além disso, a Moody's avalia que proteções fiscais reduzidas, limitações monetárias e a fragmentação do quadro político vão limitar a capacidade dos países da zona do euro "de absorver choques econômicos ou financeiros".