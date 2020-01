Etanol é competitivo ante gasolina somente em Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo

(foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)

Na semana terminada em 11 de janeiro, os preços médios do etanol eram mais vantajosos ante os da gasolina em apenas três estados brasileiros:. Em, onde o biocombustível era mais vantajoso até semana passada, a gasolina se tornou mais competitiva.O levantamento da) compilado peloconsidera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite dede petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.Em, o hidratado é vendido, em média, porda gasolina, em, e ema paridade ficou emNa média dos postos pesquisados no país, a paridade é deentre os preços médios de etanol e gasolina, também favorável ao biocombustível.A gasolina foi mais vantajosa no, com a paridade depara o preço do etanol.