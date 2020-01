Ataque de Trump ao Irã vai impactar no preço do combustível, afirma Bolsonaro

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O presidentedisse nesta sexta-feira, 3, que o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, em ação militar dos EUA, vai impactar no preço do combustível no Brasil. "Que vai impactar, vai", previu. Bolsonaro disse que ajá está alta e, se seguir subindo, "complica". "Vamos ver nosso limite", declarou.O presidente disse que é preciso mostrar à população brasileira que ele não pode "tabelar (o preço de) nada". "Já fizemos essa política no passado, de tabelamento, não deu certo. A questão do combustível, nós temos de quebrar o monopólio", afirmou."Distribuição é o que ainda mais pesa no combustível, depois de ICMS que é imposto estadual. Não é meu. Vamos supor que aumente o combustível. Os governadores vão vibrar", disse.O presidente disse que se encontrará com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),, para avaliar a ação militar dos EUA. E que só depois irá se posicionar sobre a morte do general iraniano.Bolsonaro disse também que tentou telefonar mais cedo para o presidente da, Roberto Castello Branco, para tratar do impacto sobre o preço dos combustíveis, mas não foi atendido. "Quero ter informações dele", afirmou. As declarações de Bolsonaro foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada.