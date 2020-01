Decisão sobre nova política de reajuste do mínimo é de Guedes, diz Bolsonaro

Decisão sobre nova política de reajuste do mínimo é de Guedes, diz Bolsonaro

B3 reduz tarifas em ações de olho no pequeno investidor

B3 reduz tarifas em ações de olho no pequeno investidor

Totvs entra no Ibovespa na terceira prévia

Totvs entra no Ibovespa na terceira prévia

B3 terá tarifas menores para investidores com maiores volumes

B3 terá tarifas menores para investidores com maiores volumes

Clarissa Lins, do IBP, renuncia como integrante de conselho da Petrobras

Clarissa Lins, do IBP, renuncia como integrante de conselho da Petrobras

'Investidor estrangeiro quer carimbo sustentável', diz presidente do BNP Paribas

'Investidor estrangeiro quer carimbo sustentável', diz presidente do BNP Paribas