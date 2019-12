Loteria Mineira distribuiu mais de R$ 548 milhões em sorteios

Parte do lucro obtido com os jogos é destina a obras sociais do governo estadual (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 10/5/19 )

Balanço divulgado pela Loteria do Estado de Minas Gerais e a Intralot, empresa global responsável pela operação dos jogos no estado, registra a distribuição de mais de R$ 548 milhões neste ano entre os vencedores dos sorteios. Do total arrecadado, no mínimo 60% são destinados às bonificações. Os prêmios envolvem diversos Pontos da Sorte da Loteria Mineira e da Intralot espalhados por Minas.





Por ser uma entidade vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, a Loteria Mineira destina parte do lucro obtido com os jogos às obras sociais do governo. Além de ajudar financeiramente na estruturação para saneamento e urbanização, o ganho possibilita a abertura de escolas, creches e hospitais em todo o estado. Os recursos da instituição contribuem para o financiamento também de programas de incentivo ao esporte, educação, saúde e desenvolvimento.

Como resultado da parceria firmada em 2010 entre a Loteria Mineira e a Intralot, os jogos Keno Minas, Multplix, Minas 5, Totolot, Totogol e Speed Race foram disponibilizados para mais de 2.500 terminais lotéricos instalados em diversos pontos de venda no estado. A Intralot mantém sede própria no Brasil desde 2008, entre mais de 52 países onde a companhia atua, empregando 5,1 mil pessoas em cinco continentes. A empresa movimenta, por ano, cerca de 23,4 bilhões de euros em apostas, soma que equivale a R$ 109 bilhões.