Governo federal nomeia dois novos diretores para a ABDI

O presidente Jair Bolsonaro fez duas nomeações para a diretoria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Em decretos publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27, estão sendo nomeados para o cargo de diretor da ABDI Valder Ribeiro de Moura e Carlos Geraldo Santana de Oliveira. As nomeações são para um mandato de quatro anos.



Em outro decreto, o presidente está exonerando do cargo de diretor da ABDI Walterson da Costa Ibituruna.