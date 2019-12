Vale fecha venda dos 25% na Longyu Energy Resources para o Yongmei Group

A Vale fechou um acordo para vender a totalidade de sua participação de 25% na empresa chinesa Henan Longyu Energy Resources para o Yongmei Group por 1,065 bilhão yuans, equivalente a US$ 152 milhões, aproximadamente, informou nesta sexta-feira, 27, a companhia. O fechamento da operação é esperado para o primeiro trimestre de 2020, após a conclusão de condições precedentes à transferência da participação.



"A operação está em linha com a estratégia de disciplina na alocação de capital e racionalização de portfólio de negócios da Vale", afirmou a mineradora, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



A Longyu Energy opera duas minas de carvão na província de Henan, com produção de cerca de 3,4 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de carvão metalúrgico e térmico.



A empresa é controlada pela Yongmei, subsidiária da Henan Energy and Chemical Industry Group.